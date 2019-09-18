8 yıllık parkı yeniden açtı

2011 yılında Denizli büyükşehir olmadan önce Merkezefendi ilçe sınırları içinde AK Parti tarafından yapılan park, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açıldı. 2014 yılında büyükşehir olan ve AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilen Denizli Merkezefendi ilçesi 2019 yılında CHP’ye geçti. AK Parti döneminde yapılan parkın ismi, Merkezefendi Belediyesi oylarıyla değişti.

FARKLI DİL KULLANDILAR

Oylamaya AK Parti grubu da destek verdi. Parka, 7 Haziran’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ismiyle değiştirilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu bir parkın açılışını yeniden yaptı. Mükerrer açılış ‘isim değişikliği’ kılıfıyla örtülmeye çalışıldı. CHP’li Merkezefendi Belediyesi, Kılıçdaroğlu’nun Denizli programıyla ilgili yaptığı reklam çalışmalarında “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Kazım Arslan parkı açılışına tüm halkımız davetlidir” diye yazdı.

Düzenlenen görkemli törenle mükerrer açılış skandalı ‘isim değişikliği’ kılıfıyla örtülmeye çalışıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

CHP Denizli İl Başkanlığı’nın Kılıçdaroğlu’nun programını paylaştığı sosyal medya bildirisinde ise “Kazım Arslan Parkı İsim Veriliş Töreni” yazarak belediyenin skandalını toparlamaya çalıştı. Büyük tepki çeken açılışla ilgili hem CHP’den hem de Merkezefendi Belediyesi’nden ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. CHP’nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından bazıları, “Tam CHP işi, hazıra konucu CHP, CHP hizmet etmez, hazıra konar!” ifadelerini kullandı.