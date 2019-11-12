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12 Kasım 2019 Salı 12:37:52 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 13:02:50

3 yılı geride bırakan darbe soruşturmaları 'Pensilvanya' aldatmacalarını deşifre etti

Örgüt içinde olağanüstü özelliklere sahip görülen FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyelerini nasıl motive etmeye çalıştığı, Pensilvanya'daki toplantılarda neler yaşandığı yürütülen soruşturma ve davalardaki ifadelerle ortaya çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalardaki ifadeler, Pensilvanya'daki toplantılarda yaşananları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hangi yöntemlerde üyelerini motive etmeye çalıştığını deşifre etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. Darbe girişimine yönelik soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra örgüt üyeliğine ilişkin yürütülenler de FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Soruşturmalarla açılan davalarda ifade veren gizli tanık ve tanıkların beyanları, FETÖ elebaşı Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde mensuplarıyla bir araya geldiği toplantılarda neler yaşandığının belirlenmesini sağladı.

İfadeler, teröristbaşı Gülen'in, örgüte yönelik operasyonlarla moral bozukluğu yaşayan mensuplarını hangi yöntemlerle motive etmeye çalıştığının, hangi istismar yöntemlerini kullandığının deşifre edilmesine de katkı sundu.

Şüpheli sıfatıyla beyanı alınan bir kişinin, "Cemaate gelen arkadaşlar Fetullah Gülen'i olağanüstü hususiyetleri bulunan bir kişi olarak görüyorlar. Hatta Amerika'ya giden ve Fetullah Gülen'in sohbetlerine katılan bir arkadaş, Fetullah Gülen'in karşısında bulunduğu sırada içinden geçen duyguları söylediğini, kurumlarda öğretmen olan kişilerin isimlerini bildiğini, bu kişilerin suretleri hakkında yorum yaptığını söyledi." şeklindeki ifadeleri, örgüt üyelerince Gülen'in olağanüstü özellikleri bulunan biri olarak görüldüğünü gün yüzüne çıkardı.

Pensilvanya'da yaşananlar

Pensilvanya'daki malikanede yaşananları ortaya çıkaran ifadelere göre, FETÖ malikanesinde Gülen, bir gün örgüt üyeleriyle bir araya geldi. Çeşitli konularda talimat veren Gülen'in konuşmasını yapıp ayrılmasından sonra bazı örgüt mensupları, teröristbaşı Gülen'in bardağından artan suyu içmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Başka bir toplantıda ise Gülen, konuştuğu sırada bir peçeteye ağzını sildi. Bunun üzerine bazı örgüt mensupları bu peçeteyi alarak saklamayı tercih etti.

Teröristbaşının hediyeleri

Gülen, ısırdığı bir hurmadan geri kalanın, Ankara'da görevinden ihraç edildiği için üzüldüğü söyleyen FETÖ mensubuna gönderilmesini istedi. Gülen ayrıca, çok sayıda örgüt mensubuna tespih, takke, gömlek, eşarp gibi hediyeler gönderdi. Örgüt mensupları bu hediyelere özel önem verdi.

FETÖ elebaşı Gülen ayrıca, örgüt mensuplarına kendi giydiği atletleri hediye olarak gönderdi. Bu olayı ortaya çıkaran ifadede, bazı örgüt mensuplarının atletleri giyerek uyuduğu aktarıldı.

Teröristbaşı Gülen'in bazı örgüt üyelerine gönderdiği 1 dolarlık banknotlar da uzun süre gündemde kaldı. Gülen tarafından iletilen bu banknotların örgüt içinde bereket getirdiğine, işlerin açılmasını sağladığına inanıldı.

(AA)

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