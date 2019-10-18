29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? merak ediliyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

29 EKİM'DE ÜCRETİZ OLACAK TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.