29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı?
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlanacak. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil olarak kutlanıyor. İBB de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım ile ilgili açıklamada bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? merak ediliyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
29 EKİM'DE ÜCRETİZ OLACAK TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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