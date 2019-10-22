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22 Ekim 2019 Salı 12:38:51 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 12:40:36

29 Ekim şiirleri sizlerle: En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu sene 96. yılının kutlandığı Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirler araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, arama motorlarında öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri okullardaki ödev ve etkinlikleri için en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bulmak istiyor. En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yılı kutlanıyor. 29 Ekim'e çok az bir süre kala öğrenciler okullardaki ödev ve etkinlikleri için en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 29 Ekim şiirleri sizlerle..

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR


CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE


CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU


29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek


CUMHURİYET

Atamın yadigârı,

Milletine armağanı,

Şehidimin bayrağı,

Şanlı cumhuriyet.

Kimsesizlerin sığınağı,

Halkımım dayanağı,

Özgürlüğün kaynağı,

Kutlu cumhuriyet.


CUMHURİYET

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

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