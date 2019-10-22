29 Ekim şiirleri sizlerle: En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu sene 96. yılının kutlandığı Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirler araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, arama motorlarında öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri okullardaki ödev ve etkinlikleri için en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bulmak istiyor. En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor..
En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yılı kutlanıyor. 29 Ekim'e çok az bir süre kala öğrenciler okullardaki ödev ve etkinlikleri için en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 29 Ekim şiirleri sizlerle..
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
CUMHURİYET
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
29 EKİM
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
CUMHURİYET
Atamın yadigârı,
Milletine armağanı,
Şehidimin bayrağı,
Şanlı cumhuriyet.
Kimsesizlerin sığınağı,
Halkımım dayanağı,
Özgürlüğün kaynağı,
Kutlu cumhuriyet.
CUMHURİYET
Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri
Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…
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