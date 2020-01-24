24 TV'de yeni program: 'Ruh Halimiz'
24 TV’nin yeni programı 'Ruh Halimiz'de Zeynep Türkoğlu akla takılanları soracak, Prof. Dr. Medaim Yanık her yönüyle cevap verecek.
24 TV’de yeni bir program başlıyor: Ruh Halimiz
İlk program; 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00’de 24 TV’de.
Zeynep Türkoğlu akla takılanları soracak, Prof. Dr. Medaim Yanık her yönüyle cevap verecek.…
İlk haftanın gündemi ‘’Evlilik’’
Evlilik dünyada ve Türkiye’de en sık kurulan hukuki birliktelik ve duygusal bağ olmaya devam ediyor.
Buna rağmen tartışılıyor; evliliğe neler oluyor?
Gençler evlilikten gerçekten uzak mı duruyor?
Evlilik cazibesini koruyor mu?
Ruh halimiz evliliğe yatkın mı?
Gençler ne diyor? Aileler gençlerin tercihine nasıl bakıyor?
Zeynep Türkoğlu akla takılanları soruyor, Prof. Dr. Medaim Yanık her yönüyle cevap veriyor.
“RUH HALİMİZ” Bu Akşam 20:00’de 24’te.
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