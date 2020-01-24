24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedir? 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü ile ilgili anlamlı sözler

Bugün 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü kutlanıyor. Bugünün eğitim günü olduğunu öğrenen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin arama yapıyor. 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü hakkında paylaşım yapmak isteyenler ise eğitimin önemine ilişkin mesajlar yayınlamak istiyorlar. 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü, ilk defa geçtiğimiz sene kutlanmıştı. Uluslararası Eğitim Günü'nün ikincisi bu yıl kutlanıyor.

24 OCAK ULUSLARARASI EĞİTİM GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eğitimin barış ve kalkınmadaki öneminden dolayı, 24 Ocak tarihini “Uluslararası Eğitim Günü” olarak belirledi.

Eğitim Enternasyoneli ve dünya genelinde eğitim alanında örgütlü sendikalar, hükümetlere “nitelikli kamusal eğitimi herkes için gerçek kılma” çağrısı ile geçen sene ilk kez Uluslararası Eğitim Günü’nü kutladı.

3 Aralık 2018 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) 24 Ocak tarihinin eğitimin barış ve gelişmedeki rolünün vurgulandığı “Uluslararası Eğitim Günü” olarak kutlanmasını öneren bir önergeyi (önerge 73/25) oybirliği ile kabul etti.

24 Ocak 2019, ilk Uluslararası Eğitim Günü olarak kutlandı. BM’nin 73/25 sayılı kararı kabul etmesinin ardından, 24 Ocak her yıl eğitimin barış ve gelişmedeki rolünün kutlandığı gün olacak. Bu nedenle BM, tüm üye devletleri ve ilgili kurumları, ayrıca kitle örgütlerini, akademik kurumları, tek tek bireyleri ve diğer tüm kesimleri bu günü kutlamaya davet etti.

Nijerya ve diğer 58 üye ülke tarafından beraber yazılan ve önerilen önerge, BM üye ülkeleri ve BM birimleri de dahil olmak üzere bu günün tüm kesimlerce kutlanması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler’in eğitim alanı ile ilgili örgütü olan UNESCO, bu günün eğitim alanının diğer ana bileşenleri ile beraber kutlanmasını sağlamak ile görevlendirildi.

EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLER

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. -Mustafa Kemal Atatürk

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. -Albert Einstein

itim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. -Albert Einstein

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. -Mustafa Kemal Atatürk

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. - Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir. - Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. -A. North Whitehead

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. -Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. -Aristoteles

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. -B.Franklin

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. -Bernard Shaw

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. -Berry

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. -Bishop Creighton

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. -Calvin Coleridge

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. -Cervantes

Bir şeyi biImek nasıI beceriyse, onu öğretebiImek de beceridir. M. T. Cicero

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. -Nelson Mandela

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. -Dante Alighieri

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. -Erich Fromm

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. -F. W. Robertson



Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. -François de La Rochefoucauld

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. -Galiani

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. -Galileo Galilei

Eğitim, yoksuIIar için bir sermaye, zenginIer için de bir faizdir. -Heinrich Mann

Eğitim oIgusunun en şaşıIacak yanı, yararsız biIgiIerden oIuşturduğu biIgisizIik dağının yüksekIiğidir. -Henry Adams

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. -Herbert Spencer

Eğitim ana dizinden başIar; her söyIeniIen keIime çocuğun kişiIiğine konan bir tuğIadır. -Hosea Bacon

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. -Joseph Joubert

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. -Konfüçyus

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıI sonrasıysa tasarIadığın, Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman… Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın, Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. -Kuan Tzu

En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır. -M.Audemars

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. -Mark Twain

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. -Mark Twain

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. -Montaigne