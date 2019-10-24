23 Ekim Mol Günü ne günü oluyor? 23 Ekim Mol Günü nedir?

Dün, 23 Ekim Mol Günü olarak kutlanıyor. 23 Ekim Mol Günü nedir? Mol Günü ne günü oluyor? Mol Günü'nü kimler kutluyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Avogadro Günü, kimya alanında bir ölçüm birimi onuruna 23 Ekim'de kimyagerler ve kimya öğrencileri tarafından kutlanan gayri resmi bir tatil oluyor. İngilizce dilinde Mole aynı zamanda köstebek demek olduğu için Köstebek Günü olarak da anılıyor. 23 Ekim Mol Günü ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

23 EKİM MOL GÜNÜ NEDİR?

Avogadro Günü, kimya alanında bir ölçüm birimi onuruna 23 Ekim'de kimyagerler ve kimya öğrencileri tarafından kutlanan gayri resmi bir tatil oluyor. Mol, atomlar veya moleküller gibi kimyasal varlıkları ölçer.

Avogadro sayısı veya (Avogadro sabiti olarak da geçer), bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır. 1 mol yani 12 gr karbon(12) elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 olarak bulunmuştur. Sayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'dan sonra isimlendirildi.

Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 (18:02) arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02, 10/23, Avogadro'nun rakamındaki rakamları içeriyor.

1991 yılından beri her yıl bir tema ile günü kutlanıyor. Son dönemdeki temalardan bazıları, 2012 yılında Molar Eclipse, 2010 yılında Karayip Mole ve 2009 yılında Molar Express.

“Kimyayı açıklayamıyorum. Gerçekten yapamam. Her şeyin ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Öyle olur bazen. Aşık olmak gibi bir şey. Neden aşık olduğunuzu açıklayamaz veya neden bu özel kişiyi açıkladığını açıklayamazsınız. ”- Elaine Stritch



Köstebek Günü veya Ulusal Köstebek Günü, ilk olarak 1980'lerin başlarında Fen Bilgisi Öğretmeni adlı bir makalede ele alındı. Maurice Oehler, 15 Mayıs 1991'de Ulusal Mole Günleri Vakfı'nı (NMDF) kurmuştu. Şu anda Prairie du Chien, Wisconsin'den emekli bir lise kimya öğretmeni.

Avogadro Günü'in amacı, insanları kimyaya ilgi duymaya teşvik etmek için teşvik etmektir. Aynı zamanda insanları mol biriminin etrafındaki ilginç gerçekler hakkında bilgilendirir. Mol, kimyasal molekül molekülünün gram cinsinden atom ağırlığı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, mol, tam olarak 12.000 g 12C'de atomlar olduğu için aynı sayıda atomu veya molekülü veya formül birimini içeren maddenin kütlesi olarak tanımlanır. Herhangi bir maddenin bir molü, Avogadro’nun bu molekülün moleküllerini veya atomlarını içerecektir. Amadeo Avogadro bu ilişkiyi keşfeden ilk kişi oldu ve ölümünün ardından bunun için kredi aldı. Köstebek Günü, Ulusal Kimya Haftası'nın ayrılmaz bir parçasıdır.