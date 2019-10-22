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22 Ekim 2019 Salı 09:56:05 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 09:57:22

22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi?

22 Ekim Dünya Kekemelik Günü olarak belirlendi. 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 22 Ekim Dünya Kekemelik Gününün amacı kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermek oluyor. Yetişkinlerde % 2, çocuklarda ise % 5 oranında kekemeliğe rastlanıyor. Yani her 20 çocuktan 1’i kekemelik sorunu ile karşı karşıya geliyor. Kekemelik ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü olarak belirlendi. 22 Ekim Dünya Kekemelik Gününün amacı kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermek oluyor. Yetişkinlerde % 2, çocuklarda ise % 5 oranında kekemeliğe rastlanıyor. Yani her 20 çocuktan 1’i kekemelik sorunu ile karşı karşıya geliyor. Kekemelik ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

KEKEMELİK NEDİR?

Kekemelik; bireyin konuşmasının, gerek akıcılık gerekse zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozulması, konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğraması olarak tanımlanıyor.

Kekemelik, bireyin istemsiz olarak sesleri uzatması, kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi, bir sesi, heceyi, ya da sözcüğü tekrarlaması, sözcükleri parçalaması, sözcükleri fiziksel bir gerginlikle söyleme biçiminde görülüyor.

Bu duruma göz kırpma, tikler, dudak ve yüz hareketleri, kafa hareketleri, nefes alma davranışları ya da yumruk sıkma gibi motor davranışlar da eşlik edebiliyor. Dil ve konuşma gelişimi sırasında her 100 çocuktan 4'ünde erken dönem kekemelik belirtisi görüldüğü belirtiliyor.

KEKEMELİK DOĞUŞTAN MI GELİR?

Kekemeliğin nedenlerine ilişkin yapılan aile çalışmaları, ailede kekeleyen bir birey varsa, bu ileride başka kekeleyen bireylerin olma olasılığının arttığını gösteriyor. Bireyde yapısal olarak kodlanmış bir kekemelik varsa, herhangi bir şekilde tetiklenebiliyor ve kekemelik oluşabiliyor. Ayrıca yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabiliyor. Nörojenik bozukluklar ve kekemelik ilişkisini bulgulayan çalışmalar olduğunu biliniyor. Örneğin kafa travması sonrası kekemelik gelişebiliyor.

KEKEMELİK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Kekemelikte, başlangıç evresinde, çocuğun takılmamak için ortaya koyduğu davranışlar veya takıldıktan sonra kurtulmak için gösterdiği çabalar henüz görülmüyor. Kekemelik tedavisinde konuşmanın zamanlamasını değiştirme, konuşma sırasındaki fiziksel gerginliği azaltma gibi ‘akıcılık odaklı’ tekniklerden yararlanılıyor. Ancak yapılan son çalışmalar akıcılık tekniklerinin bireyin iletişime karşı tutumunu artıran ve kekemeliğin hayatındaki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik terapi teknikleriyle birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor.

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