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21 Ekim 2019 Pazartesi 10:12:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:13:04

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlanıyor! 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir? 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugünün Gazeteciler Günü olduğunu öğrenenler, Gazeteciler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 21 Ekim 1860 tarihinde çıkartılan Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır, ayrıca 21 Ekim Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmıyor. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor...

Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlanıyor. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.  Bugünün Gazeteciler Günü olduğunu öğrenenler, Gazeteciler Günü ve kutlama mesajları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili detaylar ve kutlama mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

21 Ekim 1860 günü çıkartılan Tercüman-ı Ahval ise ilk özel gazetedir. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır, ayrıca 21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Mesleğini onurla icra eden  basın emekçilerinin  21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ‘nü kutluyorum. 

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.   

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. 

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. 

“Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! ” (G.Orwell) 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.   

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım. 

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun. 

“Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan’ yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum.”(M. Kemal Atatürk) 21 Ekim Gazeteciler Günü kutlu olsun. 

Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim. 

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