Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası!

  • Bist 100
    113974
  • Dolar
    6,1510
  • Euro
    6,6962
  • Altın
    326,5370
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Rejim işgal ettiği bölgelerden çekilmeli Bakan Çavuşoğlu: Rejim işgal ettiği bölgelerden çekilmeli
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün
İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak
613 sivilin öldüğü Hocalı katliamından acı dolu kareler 613 sivilin öldüğü Hocalı katliamından acı dolu kareler
Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin
Başkan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri Başkan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, atlatmak zaman aldı Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, atlatmak zaman aldı
Ünlü aktör George Clooney, futbol takımına talip oldu Ünlü aktör George Clooney, futbol takımına talip oldu
"Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var" "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var"
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs 33 ülkede görüldü, Türkiye'de olmaması için gayret içindeyiz Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs 33 ülkede görüldü, Türkiye'de olmaması için gayret içindeyiz
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi Sahada ve masada İdlib denklemi
Başkan Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyadan kutlandı Başkan Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyadan kutlandı
İdlib'ten kaçıp mağaraya sığınan Suriyeli aileler için Türk Kızılayı çadır kurdu İdlib'ten kaçıp mağaraya sığınan Suriyeli aileler için Türk Kızılayı çadır kurdu
Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası! Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası!
Dışişleri Bakanlığı: Hocalı katliamını Azerbaycan topraklarının işgalini şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Hocalı katliamını Azerbaycan topraklarının işgalini şiddetle kınıyoruz
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Suudi Arabistan, beş yıldır yıkıma uğrattığı Yemen'den sonra Libyaya da müdahelesini arttırdı Suudi Arabistan, beş yıldır yıkıma uğrattığı Yemen'den sonra Libyaya da müdahelesini arttırdı
En az beş milyon şirket Korona tehdidi altında! En az beş milyon şirket Korona tehdidi altında!
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:49:18 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:05:14

Son dakika: Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında flaş FETÖ iddiası!

Son dakika haberine göre Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala ve arkadaşları hakkında verdiği beraat kararı nedeniyle eleştirilerin odağı olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgil çarpıcı iddialar gelmeye başladı. Heyet başkanı Galip Mehmet Perk’in hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış 200’ü aşkın kişi ile irtibata geçtiği belirtiliyor.

Mahkeme Heyetinin Başkanı Galip Mehmet Perk’in değişik tarihlerde 2 ayrı cep telefonu üzerinden hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış 200’ü aşkın kişi ile irtibata geçtiği belirlendi. Perk’in görüştüğü isimler arasında FETÖ’nün önemli isimleri de var. Perk’in firari FETÖ’cü ve Şike kumpasının savcısı olan Mehmet Berk’le 14 görüşmesi olduğu belirlendi.

ÖZER’LE NE GÖRÜŞTÜ?

Perk’in telefonla iletişim kurduğu kişiler arasında FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HSYK’nin eski İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer de bulunuyor. Avukatlıktan hakimliğe geçen Hakim Perk’ın FETÖ’ye müzahir emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten Ramazan Berk’le de yoğun HTS kaydına rastlandı. Ramazan Berk’in İçişleri Bakanlığı’nda Sosyal Etüt ve Projeler Müdürü iken FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

AMCASI KAYA İLE İRTİBATLI

Perk’in amcası H. Perk’in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandığı ortaya çıktı. H. Perk’in örgütün üst düzey isimlerinden olan Alaattin Kaya ile irtibatlı olduğu belirlendi. Perk’in diğer amcası E. Perk’in de gayri resmi bir şekilde eğitim verilen bir yurtla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Hakm ve Savcılar Kurulu, Kavala ve ekibi hakkında beraat kararı verenİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlatmıştı.

Ceza vereceğim

HSK müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada mahkeme heyetine yönelik ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ olup olmadığı mercek altına alındı. Mahkeme Başkanı Perk’in Gezi Parkı davasının karar duruşmasından 15-20 gün öncesinde Ankara’daki Yargıtay Ceza Dairesi ve HSK üyeleriyle temas halinde olduğu iddia edildi. Perk’in burada yaptığı görüşmelerde karar duruşması yapılacak dava dosyasıyla ilgili ‘Ortada suç var’ diyerek kararını verdiğini ve sanıklara ceza verileceği yönünde oy kullanacağını söylediği öne sürüldü. Mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk’in hakimliğe avukatlıktan geçiş yaptığı öğrenildi. Perk’in ayrıca Kalo olan ismini Galip olarak değiştirdiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

(Yenişafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER