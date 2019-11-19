19 Kasım Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı?
Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı? merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de kalan 9 yarışmacı ile kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün oynanan kaptanlık oyununun ardından takımların belirlenmesi ile bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Masterchef bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışını stüdyo dışında oynayacak. Masterchef yeni bölümün nerede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..
Masterchef Türkiye'de yarışmacı sayısının azalması ile kıran kırana mücadele devam ediyor. 9 kişi kalan yarışmacılar şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyor. Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanıyor. Alican kaptanlığındaki Mavi takım ile Batuhan kaptanlığındaki Kırmızı takım bu akşam dokunulmazlığı almak için bütün hünerlerini sergileyecek. Bu akşamki oyun stüdyo dışında oynanacak. Peki, Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı? sorularının yanıtı haberimizde..
MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?
Masterchef Türkiye yeni bölümü Ankara'da çekildi. Masterchef Türkiye yeni bölümü Ankara'da bir alışveriş merkezinde çekildi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık yarışının kazananı henüz açıklanmadı. Masterchef kazanan takım belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım yarışmacıları:
Alican, Cemre, Yasin, Ekin, Kıvanç.
Kırmızı takım yarışmacıları:
Batuhan, Suna, Rıfat, Güzide.
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