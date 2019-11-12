  • Bist 100
    103797
  • Dolar
    5,7777
  • Euro
    6,3717
  • Altın
    270,6990
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Uzmanından 'baykuş' ve 'tavuk' tipi uyku bozukluğu uyarısı Uzmanından 'baykuş' ve 'tavuk' tipi uyku bozukluğu uyarısı
Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
'Kırk Hadis' sergisi sanatseverlerle buluştu 'Kırk Hadis' sergisi sanatseverlerle buluştu
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
PTT personel alımı 2020 ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı 2020 ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Tamamlandığında dünyada ilk olacak! Son hali görüntülendi Tamamlandığında dünyada ilk olacak! Son hali görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı
VİZYONER'19 27 Kasım’da kapılarını açıyor VİZYONER'19 27 Kasım’da kapılarını açıyor
13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle 13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle
Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadına demir sopayla saldırdı Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadına demir sopayla saldırdı
Şehitten kalan en acı not: Cennete pide yollar mısın? Şehitten kalan en acı not: Cennete pide yollar mısın?
Denizde büyük tehlike! Marmara ve Karadeniz'de görülmeye başlandı Denizde büyük tehlike! Marmara ve Karadeniz'de görülmeye başlandı
Washington'dan İsrail'e F-35 sevkiyatı Washington'dan İsrail'e F-35 sevkiyatı
Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor 81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor
Tel Abyad'da çocukların duygulandıran Erdoğan sevgisi Tel Abyad'da çocukların duygulandıran Erdoğan sevgisi
Türkiye'de ölü bulunmuştu! İngiltere'den flaş açıklama Türkiye'de ölü bulunmuştu! İngiltere'den flaş açıklama
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz? Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz?
Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede? Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede?
Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı
Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı
Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz
2 bin 200'den fazla Türk vatandaşı Estonya'dan e-Oturum aldı 2 bin 200'den fazla Türk vatandaşı Estonya'dan e-Oturum aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 11:32:43 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:34:53

13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle

13 Kasım Dünya İyilik Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar bir yandan 13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? sorusuna yanıt arıyor, bir yandan da arama motorlarında 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları ve resimlerini araştırıyor. Dünya İyilik Günü yani 'World Kindness Day' her yıl, 13 Kasım günü kutlanıyor.13 Kasım Dünya İyilik Günü'nü kutlamak isteyenler bugün içerisinde bir iyilik yapıp, insanların da iyilik yapmasını teşvik etmek istiyor. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarında 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili sözler, mesajlar ve resimler haberimizde yer alıyor..

13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.  Dünya İyilik Günü yani 'World Kindness Day' her yıl, 13 Kasım günü kutlanıyor. 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nü kutlamak isteyenler bugün içerisinde bir iyilik yapıp, insanların da iyilik yapmasını teşvik etmek istiyor. Ayrıca 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili sözler, mesajlar ve resimler haberimiz içerisinde yer alıyor.

13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ NEDİR?

Dünya İyilik Hareketi bu özel günü 1998 yılında başlatmıştı. Hareketin üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Brezilya, Fransa, İtalya, Hindistan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya gibi ülkeler var.

Dünya İyilik Hareketi adıyla 1996 yılından beri birçok ülkede faaliyet gösteren kuruluş, bu günü, ''daha iyi ve daha merhametli bir dünya inşa etmek için tasarladıklarını'' bildiriyor. Bu özel gün sayesinde, hiçbir ayırım yapmaksızın her bireye dünya vatandaşı olduğunu fark ettirmeyi amaçlayan kuruluş, Dünya İyilik Gününün sembolü olarak da kozmos çiçeğini seçti. Bu seçimle, tıpkı kozmos çiçeğinin çeşitli renkleri gibi, dünyadaki insanların da çeşitliliği vurgulanıyor.

UFAK BİR İYİLİK DÜNYAYI DAHA İYİ BİR HALE GETİRİR

Dünya İyilik Hareketi, bu anlamlı günün bireylere iyilik yapabilmeleri için ilham verdiğini ve yapılan bu iyilikler sayesinde dünyanın daha iyi bir yer olacağını belirtiyor. Kuruluşa göre, bireyin yaptığı iyilik dalgalanarak büyüyecek, bu dalga tüm dünyada etkisini gösterecek.

DÜNYA İYİLİK GÜNÜ'NDE NELER YAPILMALI?

Bir yabancıya gülümseyin, selâm verin.

Bir çocuğa kitap okuyun.

Yardım kuruluşlarına zaman, para ve malzeme temin edin,

Evsizlere yardım edin.

İhtiyacınız olmadığında ışıkları kapatın.

Kütüphanelere, kitap bağışı yapın.

13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI..

13 Kasım Dünya İyilik Günü kutlu olsun.

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur.
B. Spinoza

İyilik aradın mı insanda, kötülük kalmaz.
- Mevlana

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz.

İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır.
Wolfgang Van Goethe

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır.
Beydeba

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.
Blaise Pascal

İyi insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı iyilik beklenmesin.
Bertolt Brecht

İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.
Budha

Kendimizi üst seviyeye çıkarmanın emin bir yolu, başka birinin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olmaktır.
Booker T. Washington

Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.
Charron

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.
Cenap Şehabeddin

İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.
Confucius

İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Genceli Nizami

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ