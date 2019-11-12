13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle

13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünya İyilik Günü yani 'World Kindness Day' her yıl, 13 Kasım günü kutlanıyor. 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nü kutlamak isteyenler bugün içerisinde bir iyilik yapıp, insanların da iyilik yapmasını teşvik etmek istiyor. Ayrıca 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. 13 Kasım Dünya İyilik Günü ile ilgili sözler, mesajlar ve resimler haberimiz içerisinde yer alıyor.

13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ NEDİR?

Dünya İyilik Hareketi bu özel günü 1998 yılında başlatmıştı. Hareketin üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Brezilya, Fransa, İtalya, Hindistan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya gibi ülkeler var.

Dünya İyilik Hareketi adıyla 1996 yılından beri birçok ülkede faaliyet gösteren kuruluş, bu günü, ''daha iyi ve daha merhametli bir dünya inşa etmek için tasarladıklarını'' bildiriyor. Bu özel gün sayesinde, hiçbir ayırım yapmaksızın her bireye dünya vatandaşı olduğunu fark ettirmeyi amaçlayan kuruluş, Dünya İyilik Gününün sembolü olarak da kozmos çiçeğini seçti. Bu seçimle, tıpkı kozmos çiçeğinin çeşitli renkleri gibi, dünyadaki insanların da çeşitliliği vurgulanıyor.

UFAK BİR İYİLİK DÜNYAYI DAHA İYİ BİR HALE GETİRİR

Dünya İyilik Hareketi, bu anlamlı günün bireylere iyilik yapabilmeleri için ilham verdiğini ve yapılan bu iyilikler sayesinde dünyanın daha iyi bir yer olacağını belirtiyor. Kuruluşa göre, bireyin yaptığı iyilik dalgalanarak büyüyecek, bu dalga tüm dünyada etkisini gösterecek.

DÜNYA İYİLİK GÜNÜ'NDE NELER YAPILMALI?

Bir yabancıya gülümseyin, selâm verin.

Bir çocuğa kitap okuyun.

Yardım kuruluşlarına zaman, para ve malzeme temin edin,

Evsizlere yardım edin.

İhtiyacınız olmadığında ışıkları kapatın.

Kütüphanelere, kitap bağışı yapın.

13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI..

13 Kasım Dünya İyilik Günü kutlu olsun.

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur.

B. Spinoza

İyilik aradın mı insanda, kötülük kalmaz.

- Mevlana

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz.

İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır.

Wolfgang Van Goethe

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır.

Beydeba

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.

Blaise Pascal

İyi insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı iyilik beklenmesin.

Bertolt Brecht

İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.

Budha

Kendimizi üst seviyeye çıkarmanın emin bir yolu, başka birinin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olmaktır.

Booker T. Washington

Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.

Charron

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.

Cenap Şehabeddin

İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.

Confucius

İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.

Genceli Nizami