  • Bist 100
    111155
  • Dolar
    5,7907
  • Euro
    6,4735
  • Altın
    273,7740
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir
13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti
13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu
Tahkim Kurulu Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı Tahkim Kurulu Ali Şafak Öztürk'ün cezasını kaldırdı
Galatasaray için sürpriz golcü iddiası: Yohan Boli Galatasaray için sürpriz golcü iddiası: Yohan Boli
İngiltere Başbakanı Johnson Brexit için kesin tarih verdi: 31 Ocak İngiltere Başbakanı Johnson Brexit için kesin tarih verdi: 31 Ocak
'Türkiye, Brexit krizini doğru hamlelerle fırsata çevirebilir' 'Türkiye, Brexit krizini doğru hamlelerle fırsata çevirebilir'
Borsa İstanbul 111.000 puanı geçti Borsa İstanbul 111.000 puanı geçti
Adnan Oktar davasında flaş gelişme: Tutuklu 167 sanığın 91'i tahliye edildi Adnan Oktar davasında flaş gelişme: Tutuklu 167 sanığın 91'i tahliye edildi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden skandal Ermeni tasarısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tek haneli faiz müjdesi
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir? Sağlık Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Almanya'da apartman patladı: Ölü ve çok fazla yaralı var Almanya'da apartman patladı: Ölü ve çok fazla yaralı var
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş kararı
İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram
Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki Mucize Doktor Ela sahnesi yayında! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı izleme linki
Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü Gattuso takımın başına geldi, Eljif Elmas'a yol göründü
Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı? Taşeron tediyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine verilen 2019 tediye ödemeleri başladı mı?
İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma İstanbul'daki kayıt dışı Suriyeliler için önemli çalışma
Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko... Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 14:46:51 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 14:48:17

13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?

13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? soruları izleyicileri tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Temizlik Benim İşim programı yoğun ilgi görüyor. Programda 5 titiz yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. O günün yarışmacısı diğer yarışmacılar ve sunucu Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Haftanın son günü Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. Temizlik Benim İşim izleyicileri, bu hafta büyük ödülü kimin alacağını öğrenmek istiyor. Temizlik Benim İşim programına ilişkin son gelişmeler haberimizde..

FOX Tv ekranlarında güzdüz kuşağında yayınlanan Temizlik Benim İşim programı yoğun ilgi görüyor. Programda 5 titiz yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. O günün yarışmacısı diğer yarışmacılar ve sunucu Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Haftanın son günü Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. Temizlik Benim İşim izleyicileri, bu hafta büyük ödülü kimin alacağını öğrenmek istiyor. 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olara araştırılıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTAN BİRİNCİSİ KİM?

13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi henüz belli olmadı. 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim hafta içi her gün saat 14:00'te FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ