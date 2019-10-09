100 araçlık askeri konvoy Kilis'te

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis’e ulaştı.

KRİTİK BÖLGELERDE GÖREV ALACAKLAR

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Operasyonun ağırlıklı olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeler olması bekleniyor. Füze rampaları, obüsler, tanklar ve özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a, Zeytin Dalı Harekatı'nda da terör örgütü YPG/PYD'ye ağır darbe indiren o deneyimli komando birlikleri de Suriye sınır hattında birçok noktaya yerleştirildi.

30 kilometrelik derinliğe kadar terörist temizliği yapılacak

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

(DHA)