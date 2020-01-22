Yeni promosyon şubatta!
Geçen 3 yılın ardından promosyon miktarının cazibesini yitirdiğini dile getiren Aykırı “Promosyon konusunda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Önümüzdeki ay başlayacak görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyon miktarının sosyal yanı eksik kalacaktır” dedi.
13 milyon kişiye 300 milyar lira Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK’nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor. Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.
Bankalarda yarış hızlandı Emekli maaşına ilk promosyonun verilmeye başladığı 2017 yılında 1.000 liraya kadar olan maaşlara 300, 1.000-2.000 lira arası maaşlara 375, 2 bin lira üzerine 450 lira promosyon ödeyen bankalar, yeni tutarlar belirlenmeden önce emekli kapma yarışına başladı. Bankaların çok çeşitli uygulamaları var.