Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!

Kenter'i her zaman çok özleyeceklerini vurgulayan Uzun, "Bize aşılamaya çalıştığı şeyler hep güçlü olmak, zorluklar karşısında hiçbir şekilde yılmamak ve azimli olmaktı. Yani kendi yaşam felsefesiydi. Hayattan, öğrencilerinden hatta kendinden beklentisi son derece yüksek bir insan olarak biz torunlarından da başka türlüsünü istemesi düşünülemezdi." şeklinde konuştu.