Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

HER GÜN İYİYE GİDİYOR Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, daha önce güvensizlik nedeniyle işyerlerinin çalışmadığını belirterek, “Harekât sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor” dedi. Çiftçi Ahmed Hattab da, “İnsanlar işyerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin’e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.