Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!
Tedavi ve ilacın ücretsiz olduğu hastanenin yatak kapasitesinin 60’dan 100’e çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Afrin’e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı’na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği’nde ise günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.
110 KİLOMETRE SU ŞEBEKESİ Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Afrin ile Hatay arasında Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Hatay’dan Afrin’e kadar uzanan 35 kilometrelik yol asfaltlandı. Afrin’i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarıldı. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı’ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi.
DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı. Terör örgütünün zarar verdiği 20’ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. Afrin’de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yapıldı.
HER GÜN İYİYE GİDİYOR Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, daha önce güvensizlik nedeniyle işyerlerinin çalışmadığını belirterek, “Harekât sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor” dedi. Çiftçi Ahmed Hattab da, “İnsanlar işyerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin’e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.