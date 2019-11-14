Transferin hayal kırıklıkları

Avrupa'da sezon öncesi yüksek rakamlara transfer edilen futbolcuların bazıları şuana kadar sergiledikleri performansla hayal kırıklığına neden oldu. İşte büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen yıldız isimler.



Eden Hazard- Real Madrid



Büyük umutlarla Chelsea`den 100 milyon euro verilerek transfer edilen Belçikalı oyuncu Eden Hazard, bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabildi.