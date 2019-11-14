Transferin hayal kırıklıkları
Avrupa'da sezon öncesi yüksek rakamlara transfer edilen futbolcuların bazıları şuana kadar sergiledikleri performansla hayal kırıklığına neden oldu. İşte büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen yıldız isimler.
Eden Hazard- Real Madrid
Büyük umutlarla Chelsea`den 100 milyon euro verilerek transfer edilen Belçikalı oyuncu Eden Hazard, bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabildi.
Eden Hazard- Real Madrid
Büyük umutlarla Chelsea`den 100 milyon euro verilerek transfer edilen Belçikalı oyuncu Eden Hazard, bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabildi.
Nicolas Pepe - Arsenal
Arsenal`in kulüp rekoru kırarak 80 milyon euroya Lille`den renklerine bağladığı Nicolas Pepe, henüz istenilen çıkışı yakalayabilmiş değil. Fildişi Sahilli oyuncu, Arsenal formasıyla 11 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarken, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında da 2 kez ağları sarstı.
Arsenal`in kulüp rekoru kırarak 80 milyon euroya Lille`den renklerine bağladığı Nicolas Pepe, henüz istenilen çıkışı yakalayabilmiş değil. Fildişi Sahilli oyuncu, Arsenal formasıyla 11 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarken, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında da 2 kez ağları sarstı.