Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! 18 bin 750 liraya cip satılıyor
Ticaret Bakanlığı e-ihale sitesiyle çeşitli otomobillerin satışını gerçekleştiriyor. Vatandaşların büyük ilgi göstediği satışlarda, uygun fiyatlarda otomobiller de bulunuyor. İşte o araçlar...
Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.
İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor.
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
İşte ihaledeki arabalar:
Rolls Royce Phantom
2004 model
İhale başlangıç tutarı 1.687.500 lira
Dodge Chalenger
2011 model
İhale başlangıç tutarı 262 bin 500 lira
BMW 3.18 D
2016 model
İhale başlangıç tutarı 106 bin 500 lira
Mercedes CLK 200 Kompressor
2004 model
İhale başlangıç tutarı 65 bin 250 lira
Audi A8 Quattro
2003 model
İhale başlangıç tutarı 48 bin 375 lira
KIA Sorento LX 3.3 V6
2008 model
İhale başlangıç tutarı 45 bin lira
Hyundai Tucson 2.0
2009 model
İhale başlangıç tutarı 39 bin 750 lira
Peugeot 407 SW
2007 model
İhale başlangıç tutarı 24 bin 375 lira
Nissan X-Trail
2007 model
İhale başlangıç tutarı 18 bin 750 lira
Ford P100 Pickup
1995 model
İhale başlangıç tutarı 818 lira
Tofaş Şahin
2000 model şaşe
İhale başlangıç tutarı 1200 lira
Tofaş Şahin
1988 model
İhale başlangıç tutarı 9 bin lira
Renault Fluence
2010 model
İhale başlangıç tutarı 22 bin 500 lira