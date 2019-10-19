Türk askeri merhametlidir tereddütsüz güvenin

Ulaşılan son durumdan tüm halkın memnun olduğunu belirten Ahmed, "YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yollarda PKK kontrol noktaları vardı. Karşılaştıkları 18 ile 40 arasındaki erkek ve kadınları zorla almaya çalışıyorlardı. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan kurtulduk." diye konuştu.