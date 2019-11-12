Tel Abyad'da çocukların duygulandıran Erdoğan sevgisi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a Türk sivil toplum örgütleri tarafından yardımlar sürüyor. Tel Abyad'ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor. Bölgedeki askeri yetkililer ve Türk temsilciler, çocukların yoğun ilgisini görüyor.