Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth takımın gol yükünü çekmeye devam ederken babası hakkındaki detay herkesi şaşırttı. Sörloth'un babası da bir zamanlar kendisi gibi futbolcuydu. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Sörloth'un babası Goran ve şuanki hocası Ünal Karaman aynı top için mücadele etmiş. İşte yıllar öncesine ait o fotoğraf...