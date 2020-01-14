Serdar Ortaç'ın o sözleri tepki çekti! Eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan Ortaç'a nafaka sözleri ile ilgili sert yanıt geldi.
Kelebek'te yer alan haber göre, Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2019’da boşandığı Chloe Loughnan için yaptığı açıklamayla tepki topladı.
Popçu “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” dedi.
Bu rakamın 1 milyon TL olduğu iddiasına yorum yapmadı.
Serdar Ortaç’ın bu sözleri Instagram’da en çok olumsuz yorum alan haberler arasındaydı.
Kadınlar, Ortaç’a özetle şöyle yazdı: “Eski eşinden hizmetli gibi bahsetmen hiç yakışmadı.”
rlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı.
“Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.
Eski çiftin ortak bir dostu ise şu yorumu yaptı: “Chloe asla para peşinde değildi.
Verilen miktar, şimdiki nafakaları düşünürseniz küçük kalıyor. Chloe saygısından hep susmayı tercih ediyor.
6-7 aydır görüşmüyorlar. İki kez telefonda konuştular. Chloe eski eşinin sağlığını merak etti."