Şehit Esma Çevik'in hüzün dolu hikayesi ortaya çıktı
ELİNE KINA YAKILDI Esma Çevik 2011 yılında askeri okulu bitirip astsubay üniformasını giydi. İlk görev yeri Jandarma Trafik ekipleriydi. Trakya âdetlerine göre asker olacaklar için bir köy meydanında ya da evinin önünde düğün düzenlenir, ellerine kına yakılır ve davul zurnayla oyunlar oynanırdı.
ANNESİ BÖYLE UĞURLAMIŞTI Şehit Esma Çevik jandarma okulundaki mezuniyet töreninden sonra annesinin evine koştu. Mahalledeki büyüklerinin elini öptü, helalleşti. Nebahat Gözüaydın astsubay üniforması giyen kızı Esma Çevik'i Trakya âdetlerine göre davullu-zurnalı asker düğünüyle ilk tayin yerine uğurladı. Yaşıtlarıyla halay çeken Esma'nın omuzlarına ayyıldızlı örtü örtülmüş, ellerine kına yakılmıştı.
SEN POLİS OLMA ANNEME BAK Şehit Esma Çevik'in kız kardeşi Elif de polis okulunu kazandı. Ancak Esma, "Bana bir şey olursa sen annemin yanında kal. Ona sen bak" diyerek kardeşinin polis olmasını istemedi. Kardeşleri Elif ve Esra ile annesini hayatta her şeyden çok önemsiyordu. Annesiyle en son 24 Kasım'da Bayrampaşa'daki evlerinde bir araya geldi. Annesinin hastalığına çok üzülmüştü. Yakın zamanda geleceğini, sağlığıyla yakından ilgileneceğini söyledi.
KARDEŞLERİ ÜNİFORMASINI GİYDİ Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kız kardeşleri Elif Koca ile Esra Akgül şehidin üniformasını giydi. Annesi Nebahat Gözüaydın ve babası Hüseyin Akgül taziyeleri kabul etti. Şehit Esma Astsubay, askeri ve dini törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
SAKIN AĞLAMAYIN DİMDİK DURUN Anne Nebahat Gözüaydın cenazede "Nur gibiydi yüzü nur. Gülüyordu benim güzel evladım" diye feryat etti. Annesinin elini tutarak destek olan kız kardeşi Elif Koca ise "Ablam 'şehit olacağım' diyordu, oldu. Üzülme. O ölmedi burada. Tüm Türkiye'nin şehidi o" diye teselli etmeye çalıştı. Elif Koca gazetecilere de, "2 gün önce rüya görmüş. Bayrağa sarılı bir tabut görmüş. Her geldiğinde söylüyordu şehit olacağım diye ve oldu. 'Ben şehit olursam sakın ağlamayın dimdik durun. Kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz de ona yakışanı yaptık" diye konuştu.