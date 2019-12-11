Şehit Esma Çevik'in hüzün dolu hikayesi ortaya çıktı

SAKIN AĞLAMAYIN DİMDİK DURUN Anne Nebahat Gözüaydın cenazede "Nur gibiydi yüzü nur. Gülüyordu benim güzel evladım" diye feryat etti. Annesinin elini tutarak destek olan kız kardeşi Elif Koca ise "Ablam 'şehit olacağım' diyordu, oldu. Üzülme. O ölmedi burada. Tüm Türkiye'nin şehidi o" diye teselli etmeye çalıştı. Elif Koca gazetecilere de, "2 gün önce rüya görmüş. Bayrağa sarılı bir tabut görmüş. Her geldiğinde söylüyordu şehit olacağım diye ve oldu. 'Ben şehit olursam sakın ağlamayın dimdik durun. Kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz de ona yakışanı yaptık" diye konuştu.