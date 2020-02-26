Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, atlatmak zaman aldı
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Grammy ödülü sahibi ünlü şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini, tecavüze uğradığını ve rehin tutulduğunu açıkladı.
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Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajında başından geçen olayları anlattı. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici" dedi.
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Duffy, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
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"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti.
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Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi.
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Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı.
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Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise Güneş parıldıyor.
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Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim.
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Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım."
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Gerçek adı Aimee Anne Duffy olan şarkıcı Mercy adlı single parçasıyla 12 ülkede listelerin birinci sırasına çıkmıştı.