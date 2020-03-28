Rize'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt'u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz'un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. Havuz'un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı görüldü.