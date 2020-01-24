Promosyon savaşları başladı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklileri kendi müşterileri yapmak için kıyasıya rekabet eden bankalar en cazip teklifleri oluşturarak, oluşacak pastadan en büyük payı almak için kıyasıya bir rekabete girişti. Hükümet tarafından 12,3 milyon emekliye 2020 yılı için 366 milyar liralık kaynak ayrılırken, bankalarda bu ödeneği kendilerine çekmek için emekliye verdiği promosyon miktarlarını önceki sözleşme dönemine göre oldukça arttırdı.