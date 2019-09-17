Polisin falezlerdeki zor anları... 'Ne kadar karizmatikler'
Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de genç kadın, 'Ne kadar karizmatikler' şeklinde cevap verdi.
Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de genç kadın, 'Ne kadar karizmatikler' şeklinde cevap verdi.
Konyaaltı Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.