Polisin falezlerdeki zor anları... 'Ne kadar karizmatikler'

Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de, 'Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle' karşılığını verdi.