Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne gelip çiçek bıraktı! Dikkat çeken not...
1 / 15
Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı, Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
2 / 15
Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.
3 / 15
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
4 / 15
Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı.
5 / 15
Çiçeğin içinde ise "James, çok özleneceksin, ama bu dünyada yaşarken yaptığın her şey için çok teşekkürler. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz. Daimi sevgiler. Julie ve Mark" yazılı bir notun olduğu görüldü.
6 / 15
Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
Büyükadalılardan Mesurier yorumu: Kimseyle fazla muhatap olmuyordu
11 / 15
Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.
12 / 15
Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.
13 / 15
Mesurier'i tanıyan Büyükadalılar, eski İngiliz istihbarat subayının sessiz sedasız birisi olduğunu söyledi.
14 / 15
30 yıldır Büyükada'da yaşayan Fehmi Ergin, "Bir iki seferdir adada görüyorum ama devamlı adaya geliyor. Akşamları da bazen vapurdan gelirken görüyordum. Kendi başına takılan bir adam. Kimseyle fazla muhatap olmuyordu. Adada böyle sessiz sedasız gördüğüm bir adamdı." dedi.
15 / 15
Recep Gül ise, "İki üç kere yolda görüştüğümüz oldu. Selamlaştığımız oldu. Genelde elinde köpeğiyle birlikte yürürken görüyordum. Birebir diyaloğum olmadı sadece geçerken merhabalaştık. Sadece görmüşlüğüm var." diye konuştu. Gül, James Gustaf Edward Le Mesurier'in Eski İngiliz İstihbarat subayı olduğunu bilmediğini ve öğrenince de şaşırdığını belirtti.