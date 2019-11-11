Nusret'in çalışanlarından şaşırtan iddialar!

Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranında çalışan 4 garson, Gökçe için şaşırtan iddialarda bulundu.
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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuştu. Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş “Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı” iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı.
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TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
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ABD mahkemesi, Nusret Gökçe’yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti. New York Daily News Gazetesi, Nusret Gökçe’ye dava açan 4 kişiyle konuştu.
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İşte o iddialar
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1- Nusret, New York’taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor.
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2- Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu.
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3- Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize “Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur” diye bağırıyordu.
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4- Sürekli izlediği ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendisini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.