Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilinin kim olduğunu açıkladı. Derya Sağlam dayısı ile birlikte Müge Anlı'ya çıkarak haber alamadığı annesi Dursiye Sağlam'ın bulunmasını istedi. Son olarak annesinin Ahmet adında birisiyle birlikte olduğunu ve daha sonra haber alamadığını söyleyen Derya Sağlam, "Annemin sesini duymak istiyorum" dedi. Müge Anlı canlı yayınına da bağlanan Ahmet Bey, Dursiye Sağlam ile görüştükten sonra kendisinin gittiğini, ve bilgisinin olmadığını söylemişti. Müge Anlı 18 Şubat canlı yayınında Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı.
KATİL İTİRAF ETTİ Müge Anlı, "Bize 2 saat yalanlar dize Ahmet Cönk, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Savunmasında 1 haftadır kayıp olan Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf etti. 'Ablam, ablam' diyerek bahsetti ama çevreleri birlikte olduklarını biliyordu." diyerek tüm gerçeği açıkladı.
Müge Anlı açıklamalarına şöyle devam etti; "İndirdim dediği yer var ya, orada atmış. Önce yakmaya çalışmış. Yanık izleri felan olmuş, bakmış yakamıyor cesedi yolun kenarına atmış. Gömmemiş bile. Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası deneyimli dedektifleri sorguda itiraf ettirdi. Daha sonra da cesedin yerini itiraf ett