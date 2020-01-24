Miray Daner barışma iddialarına son noktayı koydu! "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil"
Güzel oyuncu Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile barıştığı yönündeki iddialara cevap verdi.
Geçtiğimiz gün Suadiye'de görüntülenen Miray Daner, Uçankuş TV'nin sorularını yanıtladı
Güzel oyuncu, Kubilay Aka ile barışma iddiaları hakkında, "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın sosyal medya üzerinden bir kadına yazdığı mesajlar ifşa edilmişti.
Kubilay Aka'nın Miray Daner'le ilgili "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" dediği ortaya çıkmıştı.
Aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
"BARIŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Miray Daner, Kubilay Aka ile ilgili "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil." dedi.
Güzel oyuncu, Kubilay Aka'nın mesajlarının ifşa olmasıyla ilgili ise "Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı" dedi.