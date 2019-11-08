Minik Yusuf'un yürek yakan dramı: Hastalığı sebebiyle kendine zarar veriyor

3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir'de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa'dan İzmir'e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir'e taşındık. Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor. Önce bezle bağladım ama olmadı. Sonra plastik şişenin içine sokup bağlamaya başladım” ifadelerini kullandı.