Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.