Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21-75 kg/m2) olması bekleniyor. AMASYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı