Meteoroloji'den kritik hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor! Eylül ayı ortası itibari ile Sonbahar havası etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde de sağanak yağışlar görülüyor. Hal böyle olunca, 'Hava durumu nasıl olacak ve yağışlar ne zaman sona erecek?' sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM ayrıca, vatandaşların heyelan, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.