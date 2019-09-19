Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayı ortası itibari ile Batı bölgelerinde sıcak havaların etkisi sürerken Doğu bölgelerinde bazı illerde ise sağanak yağışlar görülüyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, bu hafta İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
SEL VE SU BASKINI UYARISI Önnümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.