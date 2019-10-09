Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
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İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
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İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
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ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı bulutlu