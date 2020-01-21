HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak? GÜNDEM Giriş Tarihi: 21.01.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 08:07 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ! AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.