Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların şiddetini artırmasıyla meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tahminlerini değiştiren Meteoroloji, kar yağışı için saat verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli kar beklendiğini açıkladı.
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Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...
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İSTANBUL'DA KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK?
İstanbul'da bugün çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak yağışların saat 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak. 23 Ocak Perşembe günü de karla karışık yağmur hakim olacak.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
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EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
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Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 08:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 08:07
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ!
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu
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İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 1°C
Çok bulutlu
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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
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AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
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AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
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AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
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DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu