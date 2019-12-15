'Mekanın sahibi'ne kötü haber

Norm Ender'in Mekanın Sahibi adlı parçabı, Young Slatt & B Stakk Ft. Peewee Longway’e ait Work My Move adlı şarkıya benzetilmiş, Young Slatt, sosyal medyada Norm Ender’i de etiketleyerek, Norm Ender beat’imi çaldı şeklinde bir iddiada bulunmuştu.
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Şarkı o günlerde Spotify’dan kaldırılmış, daha sonra ise yeniden yüklenmişti. Şarkı şimdi de YouTube platformundan kaldırıldı.
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Şarkıyı YouTube üzerinden aratan kullanıcılar, “Bu video, Dum Money Entertainment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” uyarısı ile karşılaştı.