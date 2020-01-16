Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber
Mehmet Ali Erbil geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz hafta yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda olan ünlü şovmenden sevindiren haber geldi.
Evinin banyosunda düşüp kaburgasını kıran, ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre, Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.
"BU GELİŞME HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"
Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.
Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.