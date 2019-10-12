Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, SMO unsurları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Resulayn bölgesine girdi.