Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Lübnanlı gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek verdi.
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Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, SMO unsurları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Resulayn bölgesine girdi.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ile araçlarından oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine ulaştı.
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçları ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
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Akçakale'deki üs noktasına giriş yapan TSK ve SMO'ya ait asker ve araçların Fırat'ın doğusundaki kara harekatına katılacakları belirtildi.
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CEYLANPINAR'DAN SEVK EDİLEN TANKLAR YERLERİNİ ALDI
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesine sevk edilen tanklar, sınır hattındaki birliklerinde yerlerini aldı.
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TERÖRİSTLERE AİT TÜNEL BULUNDU
Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor. Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.
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GAZETECİLER YAYINLARINI TEL ABYAD SINIRINDA SÜRDÜRDÜ
Gazeteciler Akçakale'nin Tel Abyad sınırında yayınlarını sürdürdü. Terör örgütü üyelerinin Tel Abyad'ın bir çok noktasında ateşler yakarak, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalıştığı görüldü.