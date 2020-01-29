KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremden etkilenen KOBİ'ler ile işletmelere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi verilecek. Kredinin faizi KOSGEB tarafından karşılanacak ve ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Esnaf bu uygulamayla yaralarını sarmaya çalışacak. Bölge halkına her türlü maddi ödenek de ilgili kurumlar tarafından sunuluyor. İşte KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi uygulamasının detayları.