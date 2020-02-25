Corona virüs Tom Cruise'u da "vurdu": Venedik'te film çekimi durduruldu
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Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi iptal edilirken, film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise da nasibini aldı. Görevimiz Tehlike filminin yedinci halkası için İtalya'da olan Tom Cruise'un çekimleri iptal edilirken durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.
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57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e ulaştı. Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.
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Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.
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Bu arada filmin kamera arkasında görev alan İngiliz ekibin de ülkelerine dönmesi planlandı. Ekip, İngiltere'ye ulaştığında kendilerine gerekli testler yapılıp virüs taşıyıp taşımadıkları belirlenecek. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ekipten herhangi bir kişide virüs tespit edilmediği belirtildi.
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Görevimiz Tehlike 7'nin gelecek yıl gösterime girmesi planlanmıştı. Fakat ara verilen çekimlerin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için gösterimin ileri bir tarihe atılabileceği belirtiliyor.
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Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenecek olan Giorgio Armani defilesi de iptal edildi. Moda haftası için İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid de ülkesine döndü. Hadid, uçakta çektiği maskeli bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.
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İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi. Veneto Valisi Luca Zaia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Venedik Karnavalı için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı.
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On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.Venedik ve Veneto'nun kalanında müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların en erken 1 Mart'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.
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Yetkililer, ülkede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının da 133'e yükseldiğini duyurdu.
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Venedik'te testleri pozitif çıkan 3 kişinin bulunduğu, hepsi 90'lı yaşlarına yakın bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.