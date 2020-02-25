  • Bist 100
    114141
  • Dolar
    6,1544
  • Euro
    6,6698
  • Altın
    327,5710
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tüm dünyada aranan DEAŞ suikastçısı ve oğlu adliyeye getirildi Tüm dünyada aranan DEAŞ suikastçısı ve oğlu adliyeye getirildi
Rusya'dan ortamı gerecek açıklama! Kremlin, Suriye dörtlü zirvesi üzerine çalışmıyor Rusya'dan ortamı gerecek açıklama! Kremlin, Suriye dörtlü zirvesi üzerine çalışmıyor
Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da, resmi törenle karşılandı Başkan Erdoğan Azerbaycan'da, resmi törenle karşılandı
İtalya'da 6 maç koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak İtalya'da 6 maç koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Irak'ta 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi Irak'ta 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Corona virüs Tom Cruise'u da "vurdu": Venedik'te film çekimi durduruldu Corona virüs Tom Cruise'u da "vurdu": Venedik'te film çekimi durduruldu
İran uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi İran uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi
MASAK Başkanı uyardı! Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle haciz gelebilir MASAK Başkanı uyardı! Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle haciz gelebilir
İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu
Kızını öldüren damadının yakalanması için yürüdü! Kızını öldüren damadının yakalanması için yürüdü!
Avrupa'da panik: Yüzlerce kişinin kaldığı otel karantinaya alınıyor Avrupa'da panik: Yüzlerce kişinin kaldığı otel karantinaya alınıyor
Libya şehitleri için neden mi tören düzenlenmedi! Çünkü onlar 'İsimsiz kahramanlar' ve siz bunu anlayamazsınız Libya şehitleri için neden mi tören düzenlenmedi! Çünkü onlar 'İsimsiz kahramanlar' ve siz bunu anlayamazsınız
Konya'da yasa dışı sülük avcılığı yapan kişiye 73 bin lira para cezası kesildi Konya'da yasa dışı sülük avcılığı yapan kişiye 73 bin lira para cezası kesildi
Terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'da ağır darbe! Kış sığınakları kullanılmaz hale getirildi Terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'da ağır darbe! Kış sığınakları kullanılmaz hale getirildi
MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek
MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sanayi alanları "yatay yapılaşma" için şehrin dışına taşınacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sanayi alanları "yatay yapılaşma" için şehrin dışına taşınacak
FETÖ'nün mahrem imamı itiraf etti! 'Rainbow' programıyla fişleme yaptık FETÖ'nün mahrem imamı itiraf etti! 'Rainbow' programıyla fişleme yaptık
THY'den son dakika İran ve Çin açıklaması: Seferlerimiz THY'den son dakika İran ve Çin açıklaması: Seferlerimiz
Kuveyt'te koronavirüs alarmı! İtalya, Tayland ve Güney Koreye uçuşları durdurdu Kuveyt'te koronavirüs alarmı! İtalya, Tayland ve Güney Koreye uçuşları durdurdu
Pakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık Pakan Pekcan: 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık
SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Corona virüs Tom Cruise'u da "vurdu": Venedik'te film çekimi durduruldu