Koronavirüs dünyayı her alanda etkiliyor! Ölümcül salgın can almaya devam ediyor
Gelen son dakika haberlerine göre; Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın Kovid-19 (koronavirüs) dünyaya yayılarak resmen hayatı her anlamda felç etmiş durumda. Koronavirüs yüzünden ölüm haberleri gelirken bir yandan da çok sayıda önemli organizasyon iptal edilmek zorunda kaldı. Ölümcül salgın küresel ekonomiye de darbe vurmuş durumda. Dünya ekonomisinin en büyük aktörlerinden biri olan Çin’de ortaya çıkmasından dolayı, koronavirüs resmen ekonomiyi altüst etmiş durumda. İşte koronavirüs ile ilgili gelen en son bilgiler…
Bu antijeni kodlayan DNA sekansı, Sanofi'nin lisanslı rekombinant influenza aşısının temeli olan bakulovirüs ekspresyon platformunun DNA'sında birleştirilecek; virüse karşı korunmak için bağışıklık sistemini uyarmak üzere formüle edilecek büyük miktarlarda koronavirüs antijenini hızla üretmek için kullanılacak.
Geride bıraktığımız yıllar boyunca, odağımız her zaman sağlıklı bir gelecek için insanların ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetleri sürdürmek oldu. Aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı her zaman mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz, Covid-19a karşı etkili bir aşı geliştirmek için BARDA ile ortak olarak göstereceğimiz çabalar da bunun bir göstergesidir."
"Japonya 614, Singapur 81, Güney Kore 46, Tayland 35, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."