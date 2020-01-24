Köpeği ezmişti! Belediye çalışanı hakkında karar!

Pendik'te, yolda önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanının iş akdi feshedildi.
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Pendik'te, yolda önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanının iş akdi feshedildi. Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin ise tedavisi sürüyor.
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Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşılarak olaya tepki gösterildi.
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Pendik Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
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"Pendik Köyler Bölgesi'nde belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti.
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Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir."