Sır olay! Bunlar da Kırklareli'nin 'Escobar'ları!

PABLO ESCOBAR KİMDİR? Pablo Escobar Kolombiya'nın Antioquia eyaletinin Medellin şehrinde doğup büyüyen dünyanın en ünlü uyuşturucu baronudur. Escobar'ın uyuşturucu sevkıyatı yöntemleri arasında denizaltının da olduğu iddia edilirken planör ve uçak kullandığı belirlenmişti. 1 Aralık 1949 doğan Escobar 2 Aralık 1993'te CIA destekli bir polis operasyonunda öldürülmüştü.