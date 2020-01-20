Kenan Işık'tan sevindirici haber!

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu uzun bir süre bitkisel hayatta kalan Kenan Işık'tan iyi haberler geliyor.
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2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucu bitkisel hayata giren Kenan Işık, gözleriyle iletişim kurmaya başladı. Eşinin sağlık durumundan bahseden Beril Işık, "Vücudunu tutabiliyor ve dik durabiliyor" dedi.
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Şu anda 72 yaşında olan usta oyuncu, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık’ın evde tedavisi devam ediyor.
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Usta oyuncunun eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi.
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"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"
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Ünlü oyuncunun Işık’ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı;
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"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor.
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Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor.
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Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.