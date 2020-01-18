Kapı kilidi bile buz tuttu: Termometreler eksi 30,4’ü gösterdi
1 / 9
Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 30,4’ü gösterdi.
2 / 9
Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
3 / 9
Soğuk havadan etkilenen vatandaşların zorlu mücadelesi sürüyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu.
4 / 9
Kapı kilitlerinin bile donduğu kentte vatandaşlar, battaniye sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını söyleyerek, ''Gerçekten çok soğuk. Batıda millet keyif çatarken biz burada soğuktan kırılacağız'' dediler.
5 / 9
Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.
6 / 9
Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30.4, Çıldır'da 20, kent merkezinde 17, Hanak'ta 22, Damal'da 20, Posof'ta 15 derece ölçüldü.