İşte YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı o hapishane
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Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat
kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki
hapishanenin boş olduğu tespit edildi.
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Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla
çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği
hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da
görüntülere yansıdı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ
hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından
boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadelerini
kullanmıştı.